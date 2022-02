Vv Oeken voorziet Onze Droom van sportkleding

BRUMMEN – “Geef sportkleding die je niet gebruikt een tweede kans en help zo medesporters met een kleine beurs en het milieu door duurzaam om te gaan met sportkleding/schoeisel door hergebruik!” Deze oproep van Stichting Sportkompas en Stichting Onze Droom trok vorige week de aandacht van twee leden van vv Oeken. Het doorgeven van sportkleding is een prachtig en duurzaam initiatief waar een club als Oeken graag aan bijdraagt.

Bij vv Oeken werd kleding uitgezocht die niet meer wordt gebruikt. Oude en nieuwe kledingstukken in kleine en grote maten werden verzameld. Roy Jurriëns en Anneke van Driel van vv Oeken overhandigden afgelopen weekend een aantal volle sporttassen aan Sonja Leemkuil van Onze Droom. Sonja toonde zich enthousiast over dit initiatief en verzekerde dat de kleding terecht komt bij mensen die een sporttenue goed kunnen gebruiken.