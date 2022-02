VV Dieren JO 19-1 kampioen hoofdklasse

DIEREN – Zaterdag 5 februari behaalde VV Dieren JO 19-1 het kampioenschap in de hoofdklasse. Het duel tegen de nummer twee, Concordia Wehl, werd voorafgegaan door een mooie sfeeractie met fakkels.

In een spannende wedstrijd kwam VV Dieren in de eerste helft op een 1-0 voorsprong, waarna Concordia met een aantal uitvallen erg gevaarlijk werd. Een volle tribune zag VV Dieren in de tweede helft naar 2-0 uitlopen maar even later was de spanning volledig terug door de 2-1 van Concordia. De ontlading na het laatste fluitsignaal was uitbundig. Een heel begrijpelijke reactie van de jongens, die in voorafgaande jaren erg dicht bij de titel in de hoofdklasse waren. Die droom werd echter door corona nooit werkelijkheid. Na de wedstrijd volgden een toespraak door het bestuur, bloemen, een schaal en een beker. En uiteraard werd er een mooi feestje gevierd, waarvoor JO 19-1 zijn sponsors van harte wil bedanken. Leider Peter de Lijster omschrijft het team als een groep getalenteerde voetballers met een geweldige drive, waardoor bij iedere speler het beste naar boven komt. Samen met hen mogen trainers Wybren Kalsbeek en Harmen de Wit nu in de vierde divisie hun kwaliteiten laten zien.

Foto Christa Heine