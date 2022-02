DIEREN -VV Dieren J017-1 is zaterdag 26 februari voor het eerst in de historie bij VV Dieren kampioen geworden in de hoofdklasse van de 3e divisie. Zij speelde een uitwedstrijd bij de Ulftse boys op een wat drassig grasveld.

Met een bus van de lokale busonderneming uit Dieren reisde het hele team met aanhang en ouders af naar Ulft. Op het veld, inde kantine daar, in de bus, kantine en daarbuiten werd er nog lang gefeest.

Foto: Jorg Ploeger