Vrijwillige bestuursfuncties

GEM. RHEDEN – Verschillende maatschappelijke organisaties, buurthuizen en stichtingen in de gemeente Rheden en Rozendaal zijn op zoek naar vrijwillige bestuursleden. “Pak de uitdaging aan en vergroot je kennis en netwerk”, roept het Vrijwilligerspunt Rheden daarom op.

Het Vrijwilligerspunt Rheden krijgt regelmatig signalen van vrijwilligersorganisaties dat ze moeite hebben om nieuwe bestuursleden te vinden. “Dat is ontzettend jammer, want een goed bestuur is enorm belangrijk voor het succes van een organisatie. Bovenal is het ontzettend leerzaam, leuk en uitdagend om bestuurslid te zijn. Je kunt echt het verschil maken voor een organisatie.” Het maakt volgens het Vrijwilligerspunt niet uit als iemand onervaren is en nog over weinig kennis beschikt. “Dat hoeft niets uit te maken! Een bestuursfunctie is juist een mooie kans om nieuwe dingen te leren, ervaring op te doen en je netwerk uit te breiden.”

Een greep uit de organisaties die op het moment op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden: Stichting Stoer, Stichting Strak, Ons Raadhuis Velp, de Oase Dieren, Ontmoetingscentrum de Paperclip Velp en Speelotheek het Kasteel Velp. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen contact opnemen met Thijs den Heijer van het Vrijwilligerspunt Rheden om eens samen te kijken naar welke mogelijkheden en functies er zijn. Dit kan via tdheijer@incluzio.nl. Een overzicht van vacatures is te vinden op www.geldersehanden.nl/rheden.