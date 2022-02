Voorleesdagen op obs Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN – De kinderen van obs Oosterhuizen hebben tijdens de Nationale Voorleesdagen genoten van mooie verhalen en bijzondere boeken. In alle groepen werd dagelijks voorgelezen, soms ook door gastlezers. Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook goed voor de taalontwikkeling. Het heeft een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Boeken laten de lezer de wereld beleven door de ogen van een ander. Voorlezen helpt kinderen daardoor om zich te verplaatsen in iemand anders.