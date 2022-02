Volgend jaar nieuwe inrichting Oranjeweg Rheden

RHEDEN – De Oranjeweg in Rheden gaat volgend jaar op de schop voor onderhoudswerkzaamheden. Een mooi moment om ook de verkeersveiligheid te verbeteren. Een punt waar veel aan- en omwonenden al jaren voor strijden. Wethouder Gea Hofstede ging donderdag 10 februari naar de Oranjeweg om de situatie te bekijken met inwoners Fons Rengers, Olivier Mareschal, en actievoerder van het eerste uur, Ron Baars.

Gemeente Rheden is medio vorig jaar gestart met de voorbereidende werkzaamheden rondom de herinrichting van de weg. In de afgelopen periode hebben veel aan- en omwonenden gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun zorgpunten, wensen en ideeën aan de gemeente kenbaar te maken via www.oranjewegbuurtmee.nl. Al jaren is de verkeersveiligheid aan de Oranjeweg in Rheden een doorn in het oog van inwoners. Regelmatig voeren inwoners actie om de verkeersveiligheid te vergroten.

Wethouder Gea Hofstede ging zelf even kijken. “Tijdens de wandeling aan de Oranjeweg hebben de heren Rengers, Mareschal en Baars mij uitgelegd waar hun zorgen zitten. Het is goed dat samen ter plekke te bespreken en te bekijken. Door de geplande onderhoudswerkzaamheden kan en moet ook de verkeersveiligheid op een aantal punten verbeterd worden.”

Ron Baars doet een aantal suggesties: “Het is hoog tijd dat de Oranjeweg aangepakt gaat worden. Er zijn bomen en struiken die het zicht belemmeren, fietsstroken zijn op sommige punten te smal en kruispunten zijn onoverzichtelijk en gevaarlijk! De weg moet anders ingericht worden, zodat bestuurders niet meer zo hard kunnen rijden.”

De afgelopen periode hebben veel inwoners hun input via de website aan de gemeente doorgegeven. Nu wordt gewerkt aan een concept schetsontwerp, waarbij rekening gehouden wordt met die input. De gemeente verwacht dit eerste ontwerp in maart met de buurt te kunnen delen.

De werkzaamheden voor de herinrichting Oranjeweg in Rheden vinden plaats vanaf de rotonde Arnhemsestraatweg tot aan de Buurtweg nabij de Dekamarkt. Naast onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt en een gedeelte van de riolering wil de gemeente ook werken aan verkeersveiligheid, het tegengaan van lokaal wateroverlast en een klimaat adaptieve inrichting. Met het nieuwe ontwerp streeft de gemeente, samen met inwoners, naar een veilige en duurzame openbare ruimte. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in 2023.

Foto: Gemeente Rheden