Vierde buurtkastje geopend in Dieren

DIEREN – Maandag 7 februari werd het vierde buurtkastje in Dieren geplaatst en geopend. Het kastje staat aan de Domeinlaan bij de Ontmoetingskerk.

De Dierense buurtkastjes zijn een initiatief van Joyce Briegoos. Zij zorgde er via Ik buurt mee! voor dat er geld werd ingezameld voor vijf buurtkastjes. Drie hiervan zijn inmiddels geplaatst, twee zitten er nog in de pijplijn. Bij de Ontmoetingskerk waren ze zo enthousiast over dit idee, dat ook hier een buurtkastjes werd opgezet. Deze is maandag geplaatst door de makers van Stichting Het Werkt. Het kastje wordt beheerd en gevuld door een groepje mensen van de kerk. Op de foto links Elise Spaander, één van de vrijwilligers van de kerk, en rechts Joyce Briegoos, die het groepje ondersteunt en de Facebook-pagina ‘t Dierense Buurtkastje bijhoudt. “We kijken er naar uit om ook hier mensen te helpen”, vertelt Joyce. “Het is een handige locatie, omdat in de Ontmoetingskerk een uitgiftepunt is van de Voedselbank.”

Het principe van de buurtkastjes is simpel: neem wat je nodig hebt, laat achter wat je zelf niet gebruikt. Joyce is voor het vullen van de kastjes afhankelijk van donaties. Wie spullen wil geven of een financiële bijdrage wil doen, kan contact opnemen via dierensebuurtkastje@outlook.com.