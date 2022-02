Verreiker belandt in kanaal, bestuurder overlijdt

HALL – Op de Apeldoornseweg langs het kanaal, tussen Eerbeeksebrug en de Hallseweg in Hall bij Brummen is woensdag rond het avonduur een verreiker te water geraakt. De bestuurder, een 24-jarige man uit Amersfoort, heeft het ongeval niet overleefd.

Rond 17.55 spoedden brandweer en ambulance zich met spoed naar de locatie. De verreiker met aanhanger lagen in het water, deels op de kop. Ook de traumaheliopter is opgeroepen om eventueel hulp te bieden. Pas laat op de avond is het gelukt het voertuig op de weg te hijsen, met daarin de overleden bestuurder.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink