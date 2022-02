Verkiezingsite Brummen

GEM.BRUMMEN – Op maandag 14, dinsdag 15 en bovenal woensdag 16 maart vinden in het hele land de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. De gemeente Brummen heeft een speciale website gevuld met alle belangrijke informatie over de verkiezingen: www.brummen.nl/verkiezingen.

Inwoners van 18 jaar en ouder mogen hun stem uitbrengen voor de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur van onze gemeente en is dus de ‘baas’ van de gemeente Brummen. Wanneer de lijsten en de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn, barst de verkiezingsstrijd los. De kandidaten van de verschillende partijen gaan hun standpunten over en ambities voor de gemeente over het voetlicht brengen. Dit doen zij onder andere tijdens het lijsttrekkersdebat dat Dorpsraad Eerbeek-Hall op 16 februari houdt. Of tijdens het politiek debat dat op 2 maart door Dorpsraad Brummen in Plein Vijf wordt gehouden. De campagne deze keer ook voor een belangrijke deel via de media en online plaatsvinden, omdat grootschalige bijeenkomsten vanwege de nog geldende coronabeperkingen, wat lastiger zijn te organiseren. Uiteraard worden ook deze keer op diverse plekken in de gemeente verkiezingsborden geplaatst, waar de deelnemende partijen zichtbaar hun verkiezingsposter kunnen ophangen.