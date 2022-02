Verkiezingsdebat in Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – Op donderdag 3 maart wordt in de Hessenhal in Hoog-Keppel een verkiezingsdebat gehouden waar de partijen uit de gemeente Bronckhorst met elkaar in discussie gaan. Het debat wordt geleid door Max Daniel. Bezoekers zijn welkom om het debat bij te wonen en de lijsttrekkers vragen te stellen. Inloop is vanaf 19.30, het debat begint om 20.00 uur.