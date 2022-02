Verkeersregelaars gezocht in Doesburg

DOESBURG – De groep ‘Verkeersregelaars Doesburg’ is op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de gemeenschap. Gezocht worden vrijwilligers die een paar keer per jaar als verkeersregelaar een aantal uurtjes een bijdrage willen leveren aan een stukje leefbaarheid in Doesburg.

De groep verkeersregelaars Doesburg bestaat uit ruim 40 personen die in wisselende aantallen en samenstelling de weg op gaan om daarmee de organisatie van een evenement te ondersteunen. Ze zijn vaak onzichtbaar voor het publiek, maar van groot belang voor de organisaties van verschillende evenementen.

In 2019 waren de evenementenverkeersregelaars actief bij 22 evenementen en werd er ook in buurgemeenten assistentie verleend. Helaas konden de meeste evenementen in het afgelopen jaren door corona niet doorgaan, maar voor dit jaar is er goede hoop dat er weer veel meer activiteiten kunnen plaatsvinden.

Evenementen krijgen geen vergunning als er niet voldoende verkeersregelaars zijn. Dit kan betekenen dat een organisatie bij een commercieel bedrijf mensen in moet huren, waar flinke kosten aan verbonden zijn. Daarom doet de groep uit Doesburg een oproep voor vrijwilligers die mee willen helpen. “We zoeken mensen die zich een paar keer per jaar als verkeersregelaar een aantal uurtjes in willen zetten en zo een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van onze stad.”

Iedereen van zestien jaar en ouder kan de groep komen versterken. Aan het begin van elk jaar volgen de verkeersregelaars een verplichte e-learning van ongeveer anderhalf uur. Wie belangstelling heeft, kan dit laten weten via info@verkeersregelaar-doesburg.nl. De coördinatoren van de groep verkeersregelaars Doesburg nemen dan graag contact op voor een informatief gesprek.