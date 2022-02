Verjaardagskaart voor 18-jarigen: schrijf je in voor een woning

BRUMMEN – Wie 18 jaar wordt, krijgt van woningcorporatie Veluwonen en de gemeente Brummen een speciale verjaardagskaart. Merel van Dijk nam symbolisch de eerste kaart in ontvangst. Deze kaart roept jongeren op zich in te schrijven bij de woningcorporatie voor een huurhuis.

Daarnaast introduceert Veluwonen de online Woonwenscheck. Jongeren krijgen hiermee informatie over wat ze kunnen doen om kans te maken op een huurhuis. ‘We merkten dat jongeren tussen 18 en 29 jaar het lastig vinden om in de gemeente Brummen een huurhuis te vinden. Daarom voerden we in 2021 vijf woonacties voor hen uit. Eén van die acties is jongeren te helpen met inschrijven”, vertelt Vincent Buitenhuis, directeur van Veluwonen.

“We horen namelijk dat jongeren zich niet inschrijven bij Veluwonen en dan maak je geen kans op een huurhuis. Op www.woonwenscheck.nl zien jongeren gemakkelijk en snel hoe ze zelf hun kansen op een huurhuis kunnen vergroten. Mijn tip: doe de Woonwenscheck, schrijf je in en reageer op vrijgekomen huizen. Dat is de enige weg.”

Wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen is enthousiast over het initiatief. “Het is krap op de woningmarkt. Dat geldt voor kopers en voor huurders, jong en oud. Ik ben blij dat we in 2021 extra aandacht hadden voor jongerenhuisvesting. Deze speciale verjaardagskaart helpt jongeren met inschrijven. De acties zijn bedacht samen met: Zeg!, Stichting Huurdersbelangen Samen Eén en de Dorpsraad Brummen.”