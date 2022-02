Venus en Serena Williams en Billy Holiday in filmhuis

DIEREN – Filmhuis Dieren draait vrijdag 4 maart om 20.00 uur en dinsdag 8 maart om 14.30 uur de film King Richard, over de vader van Venus en Serena Williams. Dinsdag 8 maart is om 20.00 uur The United States vd Billy Holiday te zien, dat het verhaal vertelt over de beroemde zangeres.

King Richard volgt Richard Williams, een volhardende vader van Venus en Serena Williams, twee van de grootste atleten aller tijden die de wereld van het tennis uiteindelijk voorgoed zouden veranderen. Met een duidelijk beeld van hun toekomst voor ogen en met behulp van onconventionele methodes is Richard vastbesloten om van Venus en Serena, die opgroeien in de arme wijk Compton, wereldberoemde tennissterren te maken. Deze ontroerende film belicht hoe belangrijk familie, doorzettingsvermogen en onwrikbaar vertrouwen zijn om iets onmogelijks te bereiken en de wereld te veranderen.

De legendarische Billie Holiday, één van de grootste jazzmuzikanten aller tijden, werd en wordt nog steeds aanbeden over heel de wereld. Door haar nummer Strange Fruit, waarin ze een aanklacht doet tegen rassenongelijkheid en racistisch geweld, was ze jarenlang het doelwit van de Federal Department of Narcotics. De zwarte undercover-agent Jimmy Fletcher, met wie ze een tumultueuze relatie kreeg, werd op haar afgestuurd om haar te betrappen op het bezit van drugs. The United States vs. Billie Holiday toont haar eindeloze strijd met verslaving, roem en een hartverscheurende liefde.

