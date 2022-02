Velpsch Maal in de Poort

VELP – In Buurthuis de Poort in Velp wordt woensdag 9 februari as weer gezellig samen gegeten. Het Velpsch Maal staat die dag in het teken van de Hollandse maaltijd. Op het menu staat rijk gevulde groentensoep, gebraden kiprollade met broccoli / bloemkool met 4 kazensaus en gebakken krieltjes. De maaltijd wordt om 17.00 uur geserveerd. Mee-eten kost 5 euro per persoon. Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 7 februari 12.00 uur bij de beheerder van De Poort.