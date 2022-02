Vanaf 4 jaar welkom bij Eerbeekse Boys

EERBEEK – Eerbeekse Boys start opnieuw met de Jong Oranje-groep, een snuffelgroep waar kinderen kunnen ontdekken of zij voetbal leuk vinden. De groep is bedoeld voor 4-jarigen en 5-jarigen die nog niet aan de Worldcup toe zijn.

Eerbeekse Boys speelt in de JO7 een eigen onderlinge competitie met 5- en 6-jarigen, de Worldcup. Aan de ene kant is er vaak de vraag of 4-jarigen hier ook aan mee mogen doen, aan de andere kant is het voor sommige 5-jarigen nog wat te spannend om wekelijks in wedstrijdvorm te moeten spelen. Bij de start van de Worldcup was er voor deze kinderen de Jong Oranje-groep, die later wegens gebrek aan spelertjes is komen te vervallen.

Eerbeekse Boys wil deze Jong Oranje-groep weer nieuw leven inblazen en daarmee kinderen vanaf 4 jaar de gelegenheid geven op zaterdagochtend van 9.15 tot 10.15 uur naast de Wordcup op het hoofdveld als aparte groep te komen trainen en spelletjes te spelen. Naast 4-jarigen is hierin ook plek voor 5-jarigen die nog even wat meer tijd nodig hebben om in te stromen bij de Worldcup. De groep kan van start als er zes spelers zijn. Aanmelden kan via www.eerbeekseboys.nl. De eerste maand is vrij van contributie.