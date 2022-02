Valentijnstaart voor Thuiszorg

GEM. RHEDEN – PvdA-fractievoorzitter Marleen Noorland heeft op maandag 14 februari, Valentijnsdag, taart gebracht naar vier thuiszorgorganisaties in de gemeente Rheden. Ze ging langs bij STMG, Attent Thuiszorg, Innoforte Thuiszorg en Buurtzorg. Voor Attent in Velp nam wijkverpleegkundige Willeke Gerritsen de taart in ontvangst (foto). Thuiszorgmedewerkers hebben tijdens de covidperiode geweldig werk geleverd, in het begin vaak onvolledig beschermd. Met deze taart dankt de PvdA de medewerkers in de teams,