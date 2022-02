Uniek Sporten in Brummen

BRUMMEN – De derde editie van de kalender ‘Uniek Sporten’ van de Maand van Uniek Sporten regio Stedendriehoek is klaar. De lokale buurtsportcoaches aangepast sporten verspreiden in januari de kalenders bij deelnemende sportaanbieders, scholen speciaal onderwijs, zorginstanties en -professionals en andere openbare of buurtontmoetingscentra in onder andere Brummen.

Elke gemeente heeft een eigen kalender, waarop zowel lokaal sportaanbod als aanbod in de buurtgemeenten staat voor sporters met een beperking. Middels QR-codes kan alle informatie over het sportaanbod moeiteloos worden gevonden. De kalender loopt van januari tot en met maart 2022. In het voorjaar van 2022 verschijnt de laatste editie van de kalender.Bij buurtsportcoach aangepast sporten Erik Sanders kan ook een digitale versie van de kalender worden aangevraagd. Dit kan door te mailen naar brummen@unieksporten.nl.