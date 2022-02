Uitleg over energie besparen voor huurders

LOENEN – Energie Coöperatie Loenen houdt samen met Veluwonen en de gemeente Apeldoorn acties om inwoners van Loenen te helpen met energie besparen. In februari zijn er twee online informatiebijeenkomsten die gericht zijn op huurders. Huurders kunnen weliswaar geen verbouwingen doen om de woning energiezuiniger te maken, er zijn wel andere maatregelen die bewoners kunnen treffen om hun energierekening.

Op 7 februari is er van 19.30 tot 21.00 een online bijeenkomst, waarin huurders uitleg krijgen over wat er precies op de energierekening staat. Ook krijgen zij tips over hoe zij geld kunnen besparen op deze rekening. In de bijeenkomst op woensdag 9 februari krijgen de deelnemers tips om zelf aan de slag te gaan met het energiezuiniger maken van hun huis.

Voor eigenaren van een koopwoning zijn er ook speciale bijeenkomsten. Op maandag 21 februari staat het waterzijdig inregelen van de centrale verwarming centraal. Bewoners kunnen het huis tot 20 procent goedkoper verwarmen als zij het water in de centrale verwarming goed laat doorstromen. Met waterzijdig inregelen verdeelt men het water uit de cv-ketel gelijkmatig over de radiatoren of de vloerverwarming. Hierdoor worden ruimtes efficiënter verwarmd en hoeft de cv-pomp minder hard te werken.

Op woensdag 23 februari gaat het over de hybride warmtepomp, een goed alternatief om op gas te besparen. Wie meer wil weten over hoe een hybride warmtepomp werkt en hoeveel gas men hiermee kan besparen, kan zich hiervoor opgeven.

Alle bijeenkomsten zijn gratis en aanmelden kan via info@ecloenen.nl