Uitdeeldag voor vogelbosjes Achterhoek

REGIO – De 60 inwoners van de Achterhoek die meedoen aan de plantactie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), ontvangen vrijdag 18 februari bomen en struiken. Hiermee gaan zij vogelbosjes aanplanten op erven en overhoekjes op eigen terrein.

Boeren, burgers en buitenlui gaan deze vogelbosjes aanplanten op stukjes land die op dit moment braak liggen. De soorten die in het bosje aangeplant worden, zijn vooral besdragende bomen als meidoorn, Gelderse roos, kornoelje, kardinaalsmuts, inheemse vogelkers en lijsterbes. Allerlei vogels, zoals lijsters, merels, kramsvogels, koperwieken, roodborstjes, spreeuwen en mezen eten de bessen. Met dit streekeigen bosplantsoen worden stukjes natuur gecreëerd, die een waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit en het vastleggen van CO2. Een adviseur van SLG heeft het assortiment samengesteld voor de deelnemer, zodat het passend is in het landschap. Deelnemers betaalden een kleine eigen bijdrage voor de bomen.

Dit is een actie van het landelijke project Plan Boom, dat in Gelderland wordt getrokken door Natuur en Milieu Gelderland en SLG. In de komende jaren dragen dit project bij aan het planten van 1 miljoen bomen in Gelderland. Iedereen kan daaraan bijdragen: overheden, buurtinitiatieven en grondeigenaren. Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

www.natuurenmilieugelderland.nl/projecten/plan-boom