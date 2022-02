Tweede ronde Lift je leven

BRUMMEN – Onze Droom start op woensdag 9 februari met twee nieuwe groepen in het programma Lift je leven. De eerste serie bijeenkomsten werd onlangs succesvol afgesloten.

Het programma Lift je leven bestaat uit twaalf bijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur. Deelnemers bekijken hun gewoontes en stellen doelen om hun leven mooier te maken en duurzaam te zijn. Door samen te praten doen zij ideeën op om goed om te gaan met gezondheid, met geld en met groen. Hoe blijf je gezond of word je gezonder, zowel lichamelijk als geestelijk, hoe kan je besparen en zoveel mogelijk doen met je inkomen en hoe zorg je beter voor het wereldklimaat?

Wie mee wil doen, kan zich tot 7 februari aanmelden. Het programma is (nog) gratis. De eerste kennismaking is op 9 februari om 19.30 uur voor de woensdaggroep en op 11 februari om 9.30 uur voor de vrijdaggroep. De bijeenkomsten zijn in de ontmoetingsruimte van Onze Droom aan de Meidoornlaan 18a in Brummen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Sonja Leemkuil via tel. 06-10658315 of st.onzedroom@gmail.com. Bij haar is ook opgave mogelijk.