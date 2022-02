Tweede F-team bij HV Brummen

BRUMMEN – Dankzij de grote toeloop van jeugdleden kan Handbalvereniging Brummen starten met een tweede F-jeugdteam. Deze jongens en meisjes van 5 tot en met 8 jaar spelen eens of twee keer per maand in toernooiverband wedstrijdjes bij verschillende verenigingen in de regio. Zo staan er op 6 en 20 maart toernooitjes gepland in de Bhoele in Eerbeek. Wie kennis wil komen maken, kan vrijblijvend meetrainen. De F-jes spelen op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur in Sportzaal Rhienderoord in Brummen. De E-jeugd van 9 tot en met 11 jaar speelt op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur in Sporthal de Bhoele in Eerbeek.

Tel. 06-23701444

info@handbal-brummen.nl