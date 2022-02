Twee maal total loss bij aanrijding

DIEREN – Op de kruising Wilhelminaweg met Zuider Parallelweg in Dieren zijn donderdag rond 15.40 uur twee auto’s op elkaar gebotst. Waarschijnlijk hebben de bestuurders elkaar over het hoofd gezien, met een klap tot gevolg. Beide auto’s raakten fors beschadigd toen zij op de kruising tegen elkaar tot stilstand kwamen. Medewerkers van een opgeroepen ambulance hebben ter plekke alle inzittende van de voertuigen gecontroleerd. Of er iemand mee moest naar het ziekenhuis, is onbekend. Beide voertuigen raakten bij de aanrijding zo beschadigd, dat deze moesten worden afgesleept door een bergingsbedrijf.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink