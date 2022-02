Trouwe leden Vrouwen van Nu in het zonnetje

DIEREN – De afdeling Dieren e.o. van de Vrouwen van Nu heeft afgelopen woensdag 2 februari haar trouwe leden gehuldigd. Dit jaar waren er twee leden die al maar liefst 60 jaar lid zijn, Geertje Aalders en Dini Uenk. Deze twee dames zijn extra in het zonnetje gezet met een grote bos bloemen en een mooie oorkonde. Mevrouw Ans Stam is 55 jaar lid. De dames Ge Eikelboom, Annie Bannink en Tine del Grosso zijn 25 jaar lid. Mieke Blanksma en Betty Spek zijn 12,5 jaar lid.

De vereniging is erg blij met haar trouwe leden, maar verwelkomt ook regelmatig en graag nieuwe leden. Op woensdag 2 maart hopen de dames weer te starten met een afdelingsavond. Voor informatie en belangstelling kan contact worden opgenomen via vrouwenvannudieren@gmail.com.