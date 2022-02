Troubadour Hans van Gorp vermaakt Zonebloemgasten

LOENEN – Het samenzijn met gasten van de Zonnebloem afdeling Loenen kon weer. Het was nog geen volle bak, maar men kon met een kleine groep weer genieten van een gezellig samenzijn in de Bruisbeek. De middag werd verzorgd door troubadour Hans van Gorp uit Asten. Hij leidde op zijn geheel eigen wijze met leuke verhalen en anekdotes de liedjes in. Soms waren deze zelf geschreven, dan weer van bekende artiesten, zoals Miel Cools en Boudewijn de Groot.

In de pauze werd een drankje geserveerd met een heerlijk hapje. De pauze was ruim genomen, zodat er tijd genoeg was om weer bij te kunnen praten. Daarna ging troubadour Hans weer vrolijk verder met zijn programma. Ook zong hij enkele verzoeknummers. De middag werd door hem afgesloten met het bekende lied van Lenny Kuhr, De troubadour, een heerlijke meezinger. De gasten hebben genoten, waren zeer content en kijken alweer uit naar de volgende activiteit: het jaarlijkse Stamppottenbuffet.