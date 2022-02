Treinenclub zoekt leden

RHEDEN – Treinenclub Rheden is op zoek naar nieuwe leden. Iedereen van 16 jaar en ouder mag meehelpen met bouwen van de Märklin M-baan en natuurlijk ook met de treinen rijden. Een mooie gelegenheid om ervaring op te doen met solderen, elektronica en 3d-printen. In de periode van september tot en met maart komt de club op de locatie in Rheden bijeen op woensdag- en vrijdagavond van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur. Van april en augustus komt de groep alleen op de woensdagavond bijeen. Als de baan eenmaal functioneel is, kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 16 jaar tussen september en maart wekelijks een uurtje met de baan komen rijden. Voor meer informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen via info@treinenclub.nl.