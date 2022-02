Trein ontruimd in Dieren na afgaan van rookbom

DIEREN – Een trein op het station in Dieren is zondagavond 27 februari ontruimd na een brandmelding in een van de coupes.

Even na 17.50 uur kwam er een melding binnen van een brand in een trein bij het station. Er bleek dat er een rookbom was afgegaan in een toilet. De trein werd door de brandweer ontruimd omdat er nog rook in de trein hing;.

Naar schatting zaten er nog 30 tot 40 passagiers in de trein, aldus een medewerker van NS. Nadat de trein is ontruimd heeft de brandweer geventileerd om zo de rook uit de trein te krijgen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink