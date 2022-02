Training Samen Dementievriendelijk

VELP/RHEDEN – Het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken biedt samen met Alzheimer Nederland en de gemeente Rheden gratis trainingen Samen Dementievriendelijk aan. Deelnemers leren hoe zij met dementie kunnen omgaan, de signalen kunnen herkennen en iemand met dementie kunnen helpen. Zo kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen in de samenleving.

Er is een training op 3 maart van 19.30 tot 22.00 uur in de Elleboog in Velp. Op 7 april is er van 19.30 tot 22.00 uur een training in het Dorpshuis in Rheden. Aanmelden kan via www.ndao.nl. Er is beperkt plaats.