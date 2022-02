Toeristisch Platform blijft meepraten over Posbank

GEM. RHEDEN – Ondanks de teleurstelling over de keuze van Scenario D voor openstelling van de Posbank, heeft het bestuur van het Toeristisch Platform Zuid Oost Veluwezoom besloten deel uit te blijven maken van de klankbordgroep. “Er is mogelijk veel geld uit de regiodeal beschikbaar voor verbetering aan de Veluwezoom. Het zou zonde zijn als we door gebrek aan onderling vervolg overleg en afstemmingen geen gebruik van deze subsidiegelden zouden kunnen maken”, laat bestuurslid Peter Overstegen weten.

Mede op advies van onder andere belangenverenigingen, omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen en ook het Toeristisch Platform, stelden burgemeesters en wethouders van de gemeenten Rheden en Rozendaal voor de Posbank af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De beide gemeenteraden staken daar een stokje voor. De Rhedense raad kwam met een alternatief: een scenario D waarin het gebied rondom de Posbank gedeeltelijk wordt afgesloten in de weekenden en op feestdagen in de periode van 1 april tot en met 31 oktober. Het bekende ‘rondje Posbank’ is dan niet meer mogelijk, maar de parkeerplaatsen blijven wel bereikbaar. Ook de gemeenteraad van Rozendaal ging voor dit nieuwe alternatief. Dit plan is nu op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt in februari aan de gemeenteraden voorgelegd.

De leden van de klankbordgroep voelden zich volledig genegeerd, toen de raad in november besloot te kiezen voor plan D. “Het samenbrengen van bijna alle partijen die meedenken over de Veluwezoom was voor ons zeer positieve en inspirerende stap”, zegt Peter Overstegen van het Toeristisch Platform. Hij geeft aan dat hij na de teleurstellende keuze voor plan D heeft overwogen als Toeristisch Platform niet langer te willen deelnemen aan de klankbordgroep, maar toch heeft besloten te blijven praten. “We geloven in de toekomst met verbeteringen op de Veluwezoom. De belangen van ondernemers in het gebied zijn te groot om zo maar te zeggen ‘we doen niet meer mee’. Er is veel kennis over de Veluwezoom aanwezig bij de leden van het Toeristisch Platform. Het jammer zijn om dit niet meer te benutten.”

Het Toeristisch Platform hoopt op ‘een duidelijke, structurele wisselwerking tussen opdrachtgevers, raad en deelnemers van de klankbordgroep’. “We hopen en rekenen op democratisch proces bij beslissingen die nog genomen gaan worden.” Daarbij doet Overstegen direct een aantal aanbevelingen voor plan D. Zo vindt het Toeristisch Platform het raadzaam geld vrij te maken voor e-groepsvervoer, het wandelknooppunten netwerk een plek te geven in het plan en meer aandacht te geven aan het verspreiden van bezoekers en het verminderen van autoverkeer.