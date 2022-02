Tiny houses en natuurtuin op voormalige hockeyvelden Dieren stap dichterbij

DIEREN – De gemeenteraad van Dieren is donderdag 27 januari akkoord gegaan met het vaststellen van de startnotitie voor de locatie van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren. Daarmee zijn de plannen voor woningbouw, tiny houses en een natuurtuin op deze locatie weer iets concreter geworden.

De gronden aan de Admiraal Helfrichlaan 87b waren tot maart 2018 in gebruik door Mixed Hockey Club Dieren. Als gevolg van de verhuizing van de hockeyclub zijn de

gronden teruggegaan naar de gemeente als volledig grondeigenaar. Er is geen behoefte meer aan een invulling met sportdoeleinden, waarmee de grond beschikbaar komt voor een andere invulling.

De gemeenteraad heeft in november 2020 de motie ‘bouwen voor de toekomst’ aangenomen. In deze motie is het college gevraagd de mogelijkheden voor woningbouw

te onderzoeken op de locatie van de voormalige hockeyvelden in Dieren en hierbij lopende initiatieven in ogenschouw te nemen. Hierbij is eveneens aangegeven dat er

behoefte is aan vernieuwende vormen van woningbouw en dat deze nieuwe woonvormen Tiny houses kunnen zijn op de voormalige hockeyvelden.

Vanuit Coöperatieve vereniging Dieren-West kwam de wens om op de voormalige hockeyvelden in Dieren een natuurtuin te realiseren. Nu de startnotitie is goedgekeurd kunnen de kaders worden opgesteld, waarbinnen het onderzoek kan worden uitgevoerd en de plannen worden uitgewerkt. Dit wordt vertaald naar een

vlekkenplan. Dit geeft een eerste beeld van wat er mogelijk is binnen het plangebied. De conceptkadernota wordt op grond van de Inspraakverordening Rheden ter inzage

gelegd.