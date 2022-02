Tijd begint te dringen voor Onze Droom

BRUMMEN – Onze Droom is boos. De stichting is hard op zoek naar een nieuwe locatie, maar voelt zich niet gehoord door het Brummense college van burgemeester en wethouders. In het raadsforum van donderdag 3 februari kwam Carla Wijnhoven van de VVD met een initiatiefvoorstel waarin ook naar een oplossing zou worden gezocht wat betreft het huisvestingsprobleem van Onze Droom De reactie hierop door B&W stelt Onze Droom teleur: “Het college had de mogelijkheid om hier een positief advies op te geven.”

In haar initiatiefvoorstel vraagt Wijnhoven om duidelijkheid met betrekking tot ‘algemene voorzieningen’ in de gemeente. Dit voorstel zou ook duidelijkheid kunnen geven over de huisvesting van Onze Droom. Deze stichting is nu gevestigd in het pand aan de Meidoornlaan, dat is verkocht en moet plaats maken voor een zorginstelling van Dagelijks Leven. Het college heeft op dit voorstel, uit tijdgebrek, niet echt een goed advies gegeven, maar slechts enkele kanttekeningen meegegeven.

“Dat maakt ons boos”, zegt Sonja Leemkuil van Onze Droom. “Het college en de raad weten dat wij al jaren bezig zijn met het zoeken naar een nieuwe locatie. We hebben al jaren regelmatig met leden van de raad gesproken over onze situatie, brieven gestuurd, vragen gesteld en vele malen ingesproken in forumvergaderingen. Dan is het frustrerend dat de politieke partijen in het forum het argument gebruiken dat ‘de tijd nog niet rijp is’ om over huisvesting te praten. Dit soort uitspraken doen ons verdriet.” Leemkuil en de bestuursleden zijn ook boos over de manier waarop het college informatie uit vertrouwelijke delen van gesprekken gebruikt in haar antwoord op het initiatiefvoorstel. “Wij hebben open en eerlijk en in vertrouwen mededelingen gedaan over onze zoektocht naar een aantal locaties en deze mededelingen worden nu door het college gebruikt om het initiatiefvoorstel naast zich neer te leggen. Ons vertrouwen is hiermee enorm geschaad.” Ze doelt hiermee op het feit dat er weliswaar andere locaties in beeld zijn, maar dat er nog geen goede, blijvende oplossing is gevonden. Er wordt in het initiatiefvoorstel gesproken over de bovenverdieping van de Bengelenburg of de Wilhelminaschool, maar dat Onze Droom alle opties open houdt, mag niet tot de conclusie leiden dat er een goede, blijvende oplossing is’. Sterker nog, de nood wordt ondertussen heel hoog, want het lijkt erop dat Onze Droom per 1 mei 2022 het pand moet verlaten.

Hoewel Onze Droom al zes jaar bestaat en een plek is waar inwoners graag komen, krijgt Leemkuil het gevoel dat haar stichting in Brummen gewoon niet mag bestaan. Al in 2018 werd een motie aangenomen met 16 van de 19 raadsleden stemmen om de stichting definitief onderdak te geven. In 2018 is door 2 bezoekers een burgerinitiatief met meer dan 100 handtekeningen ingediend. In september 2021 is door bezoekers en het bestuur van Onze Droom de petitie “Help Onze Droom aan een locatie” met 432 handtekeningen overhandigt aan burgemeester van Hedel. “Deze werd door onze burgemeester vol enthousiasme in ontvangst genomen. Hij vond toen dat er met dit burgerinitiatief eindelijk eens wat moest gebeuren. Maar het blijft bij hem en bij een deel van de gemeenteraad stil. Alles lijkt erop gericht om er juist niét uit te komen.”

Sonja en de bestuursleden van St. Onze Droom zien het somber in. “Het lijkt erop dat de gemeenteraad dit initiatiefvoorstel wil uitstellen, omdat er te weinig tijd is om het samen tot een goed stuk te maken en ná 17 februari te behandelen. Met de verkiezingen in zicht, betekent dit dat alles weer op de lange baan wordt geschoven. Er komt een nieuwe gemeenteraad, met mogelijk nieuwe mensen die onze problematiek niet kennen. Onbegrijpelijk ook, vooral om in de verkiezingsprogramma’s te lezen, dat partijen er voor de inwoners zijn, met de inwoners praten, voor behartiging van het algemeen belang, initiatieven aanmoedigen, burgerparticipatie bevorderen, zelfs inzet voor permanente huisvesting van sociale burgerinitiatieven en dat voorliggende voorzieningen worden gekoesterd, zodat er voor ieder wat wils te vinden blijft en mensen elkaar makkelijk kunnen blijven ontmoeten.

Voor ons is het nu tijd voor een besluit. Wij hebben niet de tijd voor uitstel, want van uitstel komt afstel.”