Tientallen autobanden gedumpt bij Kasteel Biljoen

VELP – Vrijdagavond zijn er op Biljoen, ter hoogte van het kasteel, in Velp autobanden gedumpt.

Rond 22.00 uur werden er tientallen gebruikte autobanden gedumpt.

De politie gaf aan dat dit een economisch delict is waarbij de boetes hoog oplopen. Er gaat onderzocht worden gedaan naar wie er verantwoordelijk is voor de dumping. “Nu draait de maatschappij weer op voor het afvoeren. Als de dader gevonden wordt zullen deze kosten teruggevorderd worden”,aldus de politie.Mede door aanwezige camerabeelden gaat de politie onderzoek doen. Geteuigen kunnen contact opemen met de politie, dit kan ook anoniem via 0800-7000

Foto: Sarina Scheper/Persbureau Heitink