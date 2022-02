Themadienst: gevangenen bezoeken

DOESBURG – Zondag 27 februari is er een themadienst in de Gasthuiskerk. Deze viering hoort in de serie themadiensten van de kerken van Doesburg, Angerlo, Hummelo, Drempt en Oldenkeppel over de zeven werken van barmhartigheid. Het gaat deze morgen over het aandacht hebben voor gevangenen. De meesten mensen komen niet in contact met mensen die in de gevangenis zijn of zijn geweest. Iemand die in de gevangenis heeft gezeten is bereid gevonden zijn verhaal te vertellen. Ook wordt verteld over het werk van geestelijk verzorgers die de gevangen bezoeken. Vanuit de christelijke traditie wordt eraan vastgehouden dat geen mens is afgeschreven, zeker niet voor God. Niemand is zonder fouten of misstappen. Het is belangrijk naar mensen te luisteren en hen te helpen hun weg in de maatschappij weer te vinden.

In de dienst is er ook gelegenheid een brief naar een gevangene te sturen. De dienst wordt voorbereid door Ds. Susanne van der Sluijs en Ds. Karin Spelt. Belangstellenden zijn om 10.30 uur welkom in de Gasthuiskerk. De dienst is na afloop ook online terug te zien via doesburg.remonstranten.nl of via YouTube (zoek op remonstranten, Doesburg).