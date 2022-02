The French Dispatch en Riders of Justice in Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Filmhuis Doesburg draait de komende week drie voorstellingen. Op woensdag 9 februari is voor de tweede keer de film The French Dispatch te zien. Op vrijdag 11 en woensdag 16 februari wordt de zwarte komedie Riders of Justice vertoond. De film zijn te zien in Het Arsenaal in Doesburg en beginnen om 19.30 uur.

In The French Dispatch staat een groep journalisten op een buitenpost in een Franse stad centraal. De reporters zijn er werkzaam voor het Amerikaanse dagblad ‘The French Dispatch’. Wanneer de hoofdredacteur komt te overlijden, besluiten ze hem te gedenken door de publicatie van drie reeds verschenen verhalen. De film heeft de structuur van één van de uitgaven van het blad en duikt vervolgens in verschillende verhalen. Dit magazine bevat een overlijdensbericht, een reisverhaal en drie langere hoofdartikelen over een studentenopstand, een schilder in de gevangenis en een culinair recensent.

De zwarte komedie Riders of Justice gaat over Markus en Mathilde. Ze hebben een moeizame vader-dochterrelatie, getuige het feit dat soldaat Markus liever aan het front is dan bij zijn gezin. Markus is op een militaire basis aan het front als hij te horen krijgt dat Mathildes moeder is omgekomen bij een treinbotsing. Mathilde overleeft het treinongeluk wèl, evenals Otto, de man die opstond zodat Mathildes moeder kon zitten. Als Markus thuis is, ontvouwt zich een bizar rouwproces, als vader en dochter verwikkeld raken in een eigenaardig onderzoek naar het treinongeluk. Was het een noodlottig toeval of zat er iemand achter? Volgens Otto was het geen ongeluk en hij trommelt een groepje vreemde mensen op om te achterhalen wat er aan de hand is.

www.filmhuis-doesburg.nl