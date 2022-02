Tegemoetkoming voor horeca, verenigingen en dorps- en buurthuizen in Bronckhorst

GEM.BRONCKHORST – B en W van Bronckhorst hebben besloten om aan horeca-ondernemers, (sport)verenigingen en dorps- en buurthuizen eenmalig een financiële vergoeding beschikbaar te stellen. Deze is bestemd voor het controleren op het coronatoegangsbewijs en andere coronamaatregelen.

Horeca-ondernemers die na de laatste lockdown (eind januari 2022) voor een belangrijk deel geopend zijn geweest, kunnen een eenmalige vergoeding van 1500 euro ontvangen. (Sport)verenigingen en dorps- en buurthuizen die over een eigen horecavoorziening beschikken die niet verpacht zijn, komen in aanmerking voor een eenmalige vergoeding van 1000 euro.

Het bedrag is bedoeld om de huidige wettelijk verplichte maatregelen na te kunnen leven, zoals het controleren van de coronatoegangsbewijs en identiteit, mondkapjesplicht en bewaren van voldoende afstand. De gemeente heeft hiervoor budget gekregen van het Rijk en keert dit met terugwerkende kracht uit (dus ook als de maatregelen vanuit het kabinet binnenkort veranderen).

Verenigingen zonder eigen horeca, clubs die veelal gesloten zijn geweest of alleen zeer kleinschalig activiteiten organiseerden in de afgelopen periode komen niet in aanmerking. Mocht de gemeente achteraf constateren dat niet of onvoldoende invulling is/wordt gegeven aan de wettelijk verplichte maatregelen, dan kan een vergoeding worden teruggevorderd. De gemeente gaat de ondernemers en verenigingen zoveel mogelijk rechtstreeks benaderen, maar zij kunnen de informatie ook vinden op de gemeentelijke website www.bronckhorst.nl.