Subsidie om inwoners aan het sporten te krijgen

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Wie een goed idee heeft om inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het bewegen te krijgen, kan subsidie aanvragen voor uitvoering van de plannen. Vanuit het Sport- en beweegakkoord is er nog 110.000 euro beschikbaar.

Het Sport- en beweegakkoord is een gezamenlijk plan van 75 organisaties, zoals sportclubs, zorgverleners, onderwijs en gemeenten. Doel is om inwoners meer te laten genieten van sporten en bewegen. Daarom is er budget vrijgemaakt voor initiatiefnemers met mooie plannen. Daarnaast kunnen sportaanbieders ook hulp inschakelen van professionals, vertelt wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden. “Denk aan hulp bij het besturen van de sportvereniging, nieuwe doelgroepen bereiken of het volgen van trainersopleidingen door vrijwilligers.”

Wethouder Anton Logemann van de gemeente Rozendaal legt uit dat het Sportakkoord een plan is voor en door inwoners. “Vanaf de start heeft een grote groep van sportclubs, zorgverleners, onderwijsinstellingen en inwoners het akkoord opgesteld. Een kerngroep van mensen met een hart voor de sport moedigt de initiatieven nu ook aan en helpt.” Bij deze kerngroep kan de subsidie ook worden aangevraagd. De groep bestaat uit betrokken inwoners en sportprofessionals uit de gemeente, zoals de voorzitter van een sportclub, een gymdocent, trainers van een sportclub en sportcoaches van het Sportbedrijf.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het belangrijk dat de initiatiefnemer samenwerkt met andere organisaties en inwoners. Ook is een eigen bijdrage in de vorm van geld of inzet van middelen of mensen een voorwaarde. Kijk voor alle informatie over hulp bij het plan en het aanvragen en indienen ervan op www.sportbedrijfrheden.nl/sportakkoord.

Verschillende projecten zijn inmiddels al gestart, met mooie resultaten. Zo bedacht het Aeres (V)MBO in Velp een eigen programma ‘School Legends’, met als doel meer bewegen tijdens school en een gezonde leefstijl voor leerlingen. Aeres verbouwde een compleet schoollokaal tot beweeglokaal vol meubels en materialen waarmee leerlingen tijdens een les in beweging blijven. In het Biljoenbad in Velp sloegen Fysiotherapie Busser, zwemclub PFC Rheden en Sportbedrijf Rheden de handen ineen. Zij startten met een zwemprogramma voor mensen met MS. In drie fases worden de deelnemers begeleid van intensieve begeleiding door een fysiotherapeut, naar zelfstandig blijven zwemmen bij de zwemvereniging. Kijk voor alle verhalen op www.sportbedrijfrheden.nl/sportakkoord.