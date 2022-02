Stormen zorgen voor schade

VELP/ROZENDAAL – Het onstuimige weer met drie stormen heeft voor behoorlijk wat schade gezorgd in de regio. Vooral Eunice, die vrijdagavond ook onze regio niet voorbij ging, liet een spoor van vernieling achter. Medewerkers van de brandweer en gemeente moesten veelvuldig uitrukken om onveilige situaties te verhelpen. In de Thorbeckestraat in Velp zat een stuk van een dakkapel los, op de Heeckerensstraat in Velp viel een grote boom om en op de Laarweg viel een grote boom op een auto, gelukkig was er alleen materiële schade te betreuren. Ook in Rozendaal zorgde de storm voor schade toen een tak op een hekwerk viel. Zondagavond trok er opnieuw een storm over het land, die zorgde voor omgewaaide bomen. Aan de Geitenbergenweg in Dieren viel een grote boom over de weg. De brandweer moest ter plaatse komen om de boom te verwijderen.

Foto: Sarina Scheper/Persbureau Heitink