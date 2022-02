Stichting Steenbreek te gast bij Lions

RHEDEN – Dinsdag 1 februari was Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek, te gast bij de Lions club Rheden. Stichting Steenbreek is initieel een initiatief van medewerkers van de Universiteiten Groningen en Wageningen. Het is nu een landelijk opererende stichting, waarbij gemeenten, waterschappen, provincies, woningcorporaties en dergelijke aangesloten zijn.

Roel begon zijn presentatie met een weergave van de opwarming van de aarde. Vervolgens vertelde hij over de gevolgen van deze opwarming.Vooral in Nederland is de afname van de biodiversiteit enorm. Op het platteland ontstaat een zogenaamde monocultuur. Slechts 1 procent van de bedrijventerreinen in Nederland is groen ingericht. Particulieren kiezen sneller voor ‘makkelijk’ middels stenen, tegels en een loungeset. Terwijl dit vaak duurder is dan een groene tuin, die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.

Stichting Steenbreek werkt vanuit vier pijlers naar verbetering van deze situatie. Aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Door vergroenen, het letterlijk weg halen van steen, verbetert de biodiversiteit, kan water op natuurlijke wijze haar weg vinden, gaan mensen samenwerken en wordt de leefomgeving gezonder. Roel liet aan de hand van filmpjes een aantal geslaagde praktijkvoorbeelden zien.

