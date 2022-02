Steun bij rouwverwerking en eenzaamheid

GEM. RHEDEN – Humanitas Rijn IJssel biedt steun bij rouwverwerking en eenzaamheid. Het project Humanitas Samen Sterker is voor iedereen die zich eenzaam voelt of iemand verloren heeft, ongeacht leeftijd, levensverhaal of leefomstandigheden. Het gaat om vriendschappelijk huisbezoek en een luisterend oor, bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te ondersteunen bij rouwverwerking. De vrijwilligers ondersteunen, op grond van hun eigen ervaring en scholing, mensen bij het weer zelfstandig oppakken van hun leven. Dit duurt maximaal een jaar. Naast huisbezoek wordt ook groepsgewijze ondersteuning aangeboden.

Mensen die graag ondersteuning zouden willen of iemand kennen die ondersteuning nodig heeft bij eenzaamheid en/of rouwverwerking, kan contact opnemen met Marjolein Dieben, algemeen coördinator van Samen Sterker bij Humanitas Rijn IJssel, via tel. 06-57290576 of marjolijn01humanitas@gmail.com.