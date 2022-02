Stadspartij springt weer op de fiets

DOESBURG – Zaterdag 5 februari stapt Stadspartij Doesburg weer op de fiets om in gesprek te gaan met Doesburgers. Onder het motto ‘de praat van de straat is een daad in de raad’ zijn de partijleden te op verschillende locaties te vinden. Om 10.30 uur zijn zij bij de Deka aan de Beumerskamp, om 11.15 uur bij de Aldi en om 12.00 uur bij de Kloostertuin.

opdefiets@stadspartijdoesburg.nl