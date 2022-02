Sportieve ouderen zoeken versterking

RHEDEN – Een sportieve en gezellige groep ouderen zoekt nieuwe deelnemers om samen iedere dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur in de Hangmat in Rheden sportief bezig te zijn.De activiteit begint met een half uurtje warming-up om de spieren lekker los te maken. Daarna wordt er badminton of dynamic tennis gespeeld, hiervoor wordt een zacht balletje en kleiner racket gebruikt. De kosten zijn 20 euro per maand waar de zaalhuur van betaald wordt. De benodigde materialen zijn aanwezig. Op dinsdag 1 maart gaat de groep weer enthousiast van start. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Dicky van den Berg via tel. 06-12231214 of dvandenbergstolte@hotmail.com.