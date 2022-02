Sport- of cultuurpassie via nieuw platform

GEM.RHEDEN – Inwoners van Velp, Dieren, Rheden en Rozendaal kunnen hun sportieve of culturele passie vinden via het nieuwe platform Ontdek. Op www.rhedenontdekt.nl presenteren lokale sport- en cultuurclubs het hele jaar door leuke activiteiten en events, waar inwoners flexibel en zonder lidmaatschap aan kunnen deelnemen. Ontdekt is er voor 0 tot 100 jaar: van de jongste jeugd tot en met senioren.

Het platform is een vervolg op Sjors Sportief/Creatief, de succesformule die al jaren in de gemeente Rheden & Rozendaal loopt, waarbij alle basisschoolleerlingen verschillende sportieve of creatieve activiteiten kunnen uitproberen. In de voorjaarsvakantie maakt Ontdek een vliegende start. Er worden dan extra activiteiten gehouden waaraan deelgenomen kan worden.