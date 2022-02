Sporen zoeken op de Veluwezoom

RHEDEN – Op zondag 13 februari staan diersporen centraal bij Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden. Aan de hand van diersporen is goed te zien welke dieren in het bos wonen. De sporen geven bovendien informatie over de manier waarop een dier een terrein gebruikt, zijn voedsel vergaart of bijvoorbeeld zijn nest bouwt. Diersporen zijn niet alleen pootafdrukken, maar ook vraatsporen, schraapsporen, woonplekken, uitwerpselen, veren, haren en botten.

Deze Oerrr-activiteit begint om 14.00 uur en is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar en hun ouders. Een kaartje kopen kan via www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.