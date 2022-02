Speuren naar sporen met IVN

RHEDEN – Zondag 27 februari houdt IVN-Oost- Veluwezoom een leerzame excursie. In het bos bij het dorp Rheden, net buiten het drukke gebied van de toeristen, leven vele dieren. Misschien komen laten ze zich zien, maar hun sporen zijn zeker te zien. Gidsen van IVN Oost-Veluwezoom laten zien waaraan de sporen van bijvoorbeeld zwijnen, dassen, herten, vossen en vogels zijn te herkennen. Ook voor kinderen is dit een leuke en leerzame excursie die ongeveer twee uur zal duren. De start is om 13.00 uur aan het begin van de Snippendaalseweg in Rheden bij de rotonde met de Arnhemsestraatweg. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

