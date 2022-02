SP Doesburg gaat buurten

DOESBURG – Het afgelopen jaar is SP Doesburg in verschillende wijken geweest. Op zaterdag 19 februari bezoeken de leden van 10.00 tot 12.00 uur de wijk Beinum. SP’ers bellen huis-aan-huis aan en vragen aan de bewoners wat speelt er in hun wijk. Zij koppelen dit terug naar de SP fractie in de gemeenteraad.