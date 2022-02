Soerens Archief zoekt hulp

LAAG-SOEREN – Het Soerens Archief heeft hulp nodig. Er is de laatste maanden veel materiaal aangeleverd over de geschiedenis van het dorp Laag-Soeren. Denk aan foto’s, dia’s en artikelen, die allemaal gesorteerd en gedigitaliseerd moeten worden. Daar zijn handen voor nodig. Overigens kan dit werk overal worden gedaan, niet per se tijdens openingstijden van het Archief. Ook zijn de medewerkers op zoek naar iemand die kan helpen bij het prettiger indelen van het archief, om het zo makkelijk inzichtelijk te houden. Geïnteresseerden die een handje willen toesteken, kunnen contact opnemen met Gerard Gerritsen, tel. 0313-619618, of Ton Eikelboom op tel. 06-13136078.

Het Soerens Archief, gevestigd in ‘t Sprengenhus, is elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur geopend voor iedereen die wil graven in het verleden van het dorp.