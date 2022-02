Seniorensport in Velp

VELP – Dames en heren van 55 jaar en ouder kunnen zich aansluiten bij de groep Galm 55+ van gymnastiekvereniging Fit in Velp. De huidige deelnemers variëren in leeftijd van eind 50 tot begin 80. Zij sporten onder deskundige leiding op donderdagmorgen tussen 11.30 en 12.30 uur in de Dumpel in Velp. Na een warming up worden verschillende oefeningen gedaan. Daarna wordt er gevolleybald en afgesloten met een cooling down. Dames kunnen contact opnemen via flora.van.someren@hotmail.com, heren via jajastap@gmail.com. Een inschrijfformulier is te vinden op www.fitvelp.nl en aan te vragen via info@fitvelp.nl. Belangstellenden kunnen ook op een donderdagmorgen langskomen om een gratis proefles mee te draaien.