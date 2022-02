Seizoenstart Toerfietsclub de Veluwerijders

DIEREN – Toerfietsclub de Veluwerijders start in het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 maart het wielerseizoen met een openingsrit. Deze verrassingsrit is ongeveer 60 kilometer lang en is niet alleen toegankelijk voor leden, maar ook voor aspirant-leden of beginners.

Er zijn verschillende groepen met een eigen gemiddelde snelheid, variërend van 21 tot 35 plus. De start is om 9.30 uur vanaf Sportvilla Lomar aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren. De rit eindigt bij de Harmonie in Laag-Soeren waar iedere deelnemer wordt getrakteerd op een koffie/thee met gebak. Exacte vertrektijden zijn te vinden op www.veluwerijders.nl.

Mensen die in groepsverband mee willen fietsen, kunnen zich aanmelden via toercommissie@veluwerijders.nl, onder vermelding van je naam en de gemiddelde snelheid. Nieuwe leden van de Veluwerijders kunnen drie keer kosteloos meefietsen voor zij besluiten lid te worden.

Bij de Veluwerijders staat veiligheid voorop. Ook voor deze rit wordt een NTFU ongevallen verzekering afgesloten, zodat de rijders geen risico lopen. Groepen groter dan 16 personen worden gesplitst en er is een wegkapitein die toezicht houdt op gedrag en een goed verloop van de tocht.