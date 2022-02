Schrijven in Rheden

RHEDEN – Schrijfdocent Marjon Weijzen verzorgt elke eerste vrijdag van de maand ‘Schrijven in Rheden’. Deelnemers schrijven aan de hand van concrete opdrachten, die er vooral op gericht zijn de creativiteit te laten stromen. Op 4 maart wordt geschreven onder het motto ‘op de schouders van reuzinnen’, naar aanleiding van een beroemde uitspraak van Angela Merkel: ‘Wir schaffen das’. De activiteit is van 10.00 tot 12.00 uur in het Dorpshuis in Rheden. Aanmelden kan via tel. 06-27061942 of marjon@weijzen.nl.

www.marjonweijzen.nl