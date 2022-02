Schola Gregoriana Isala zoekt zangers

KLARENBEEK – Schola Gregoriana Isala is op zoek naar nieuwe leden. De huidige zangers komen uit de wijde omgeving, van Doesburg tot Twello. Er wordt elke week op maandag gerepeteerd in het Boshuis in Klarenbeek. De Schola is een autonome zanggroep, met zangers uit verschillende achtergronden. Zij delen vooral de passie voor het oude gregoriaans, dat zij met hun optredens als cultureel erfgoed willen doorgeven aan de volgende generaties. Zangers met ervaring in het gregoriaans, bijvoorbeeld door deelname aan een R.K. kerkkoor, zullen soepel kunnen invoegen in de groep, maar ook andere geïnteresseerde zijn welkom en worden begeleid. Belangstellenden kunnen op maandagavond eens binnenlopen om kennis te maken of contact opnemen met leider Bart Willemsen via tel. 06-30711669.