Samen Eten in Hall

HALL – Op donderdag 24 februari wordt er weer samen gegeten in de Wheme in Hall. De maaltijd, een verrassingsmenu dit keer, wordt tussen 17.00 en 19.00 uur geserveerd. Opgave kan tot uiterlijk 18 februari bij mevrouw Groot Boerle via tel. 0313-654205 of 06-57732674.